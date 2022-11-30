Внесены изменения в Трудовой кодекс Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики.

Как сообщает в среду Trend, согласно документу, в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики вносятся следующие изменения:

- по части 1 статьи 211:

- четвертый абзац излагается в следующей редакции:

”производств, профессий (должностей) с вредными и тяжелыми условиями труда, а также подземных работ, на которых запрещено применение труда работников младше 18 лет;";

– пятый-седьмой абзацы считать соответственно седьмым-девятым абзацами и добавить пятый и шестой абзацы следующего содержания:

"производств, профессий (должностей) с вредными и тяжелыми условиями труда, а также подземных работ, на которых запрещено применение труда беременных женщин или женщин, имеющих детей в возрасте до одного года;

вредных производственных факторов на рабочих местах, взаимодействие с которыми беременных женщин или женщин, имеющих детей в возрасте до одного года, воспрещено".

- Во втором предложении части 1 статьи 240 слова ”на рабочих местах, где не допускается использование женского труда“ заменить словами ”на рабочих местах (работах), предусмотренных пятым и шестым абзацами части 1 статьи 211 настоящего Кодекса".

- статья 241 отменяется.

- к статье 243 добавляется часть 2-1 следующего содержания:

“2-1. При возникновении обстоятельств, предусмотренных пятым и шестым абзацами части 1 статьи 211 настоящего Кодекса, до устранения этих обстоятельств работодатель должен перевести беременных женщин или женщин, имеющих детей в возрасте до одного года, на легкую работу.”.