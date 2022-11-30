Обнародована повестка очередного заседания парламента Азербайджана (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 18:06)

БАКУ /Trend/ - Обнародована повестка заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 2 декабря.

Как сообщает в среду Trend, в нее включены 26 вопросов.

Это следующие вопросы:

1. Законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год" (третье чтение).

2. Законопроект "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2023 год" (третье чтение).

3. Законопроект "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2023 год" (третье чтение).

4. Законопроект "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2023 год" (третье чтение).

5. Законопроект "О пороге критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2023 год " (третье чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях" (третье чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О социальном страховании" (третье чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственной пошлине" (третье чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О социальных льготах" (третье чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О медицинском страховании" (третье чтение).

15. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О бюджетной системе" (третье чтение).

16. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О безналичных расчетах" (третье чтение).

17. Проект постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о смете расходов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики на 2023 год.

18. Проект постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о смете расходов Счетной палаты Азербайджанской Республики на 2023 год.

19. Проект постановления "О внесении изменений в постановление Милли Меджлиса "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".

20. Законопроект Азербайджанской Республики "О государственно-частном партнерстве" (второе чтение).

21. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (третье чтение).

22. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон "Об исполнении" (третье чтение).

23. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс, Семейный кодекс, «Консульский устав Азербайджана», утвержденный законом №782 от 8 февраля 1994 года, и закон “О государственной пошлине” (третье чтение).

24. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (третье чтение).

25. Законопроект "О развитии микро -, малого и среднего предпринимательства" (третье чтение).

26. Законопроект о внесении изменений в закон "О предпринимательской деятельности" (третье чтение).

(Перевод: Нубар Кулузаде)