В Иране азербайджанцы подвергаются дискриминации - Машалла Разм (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Иране проводится политика ассимиляции тюрков.

Как сообщает в среду Trend, об этом сегодня в ходе "круглого стола" на тему "Крик озера Урмия" сказал уроженец Тебриза, ныне проживающий во Франции правозащитник, историк-исследователь Машалла Разми.

Он отметил, что в Иране азербайджанцы подвергаются дискриминации. Иранские власти не хотят, чтобы азербайджанцы развивались.

"Вблизи Тебриза находится золотой рудник "Эндариан". Сколько золота было добыто так и куда оно подевалось, людям не сообщается. Медь, добываемая на втором по величине медном руднике ”Сунгун", либо вывозится в Кирман, либо экспортируется в Китай. Наши богатства разграбляются, людям никакой информации не предоставляется", - добавил Разми.

(Перевод: Нубар Кулузаде)