Миротворческий контингент Российской Федерации по-прежнему пренебрегает нашими обращениями - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - К сожалению, миротворческий контингент Российской Федерации по-прежнему пренебрегает нашими обращениями.

Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Еще раз напоминаем о недопустимости упоминания названий населенных пунктов на территории Азербайджанской Республики под вымышленными армянскими топонимами, в том числе использования выражения «территория Нагорного Карабаха».

Вновь призываем миротворческий контингент Российской Федерации не использовать в официальных сообщениях указанные неверные формулировки.

Еще раз настоятельно сообщаем, что территория, упоминаемая в официальном сообщении миротворческого контингента Российской Федерации от 30.11.2022 года, опубликованном на официальной интернет-странице Министерства обороны Российской Федерации, как «территория Нагорного Карабаха», является Карабахским экономическим районом, а официальные названия азербайджанских населенных пунктов, упоминаемых в сообщении как «Мардакерт» и «Мартуни» - АГДЕРЕ и ХОДЖАВЕНД соответственно", - говорится в сообщении ведомства.