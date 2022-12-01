Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 30 ноября 2022 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в рамках 29-го заседания Совета министров ОБСЕ в Польше.

Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на МИД Азербайджана.

Министры иностранных дел обсудили актуальные вопросы повестки двустороннего и регионального сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

Также они обменялись мнениями о сотрудничестве в рамках 29-м заседания Совета министров ОБСЕ и многосторонних платформ и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Фидан Мустафаева)