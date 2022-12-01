Решительно отвергаем резолюцию Национальной ассамблеи Франции - МИД Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Решительно отвергаем резолюцию Национальной ассамблеи Франции, как и другие провокационные шаги, предпринятые Францией, в том числе резолюцию, ранее принятую Сенатом этой страны.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана по поводу резолюции, принятой против Азербайджана Национальной ассамблеей Франции.

Отмечается, что принятая 30 ноября 2022 года нижней палатой парламента (Национальной ассамблеей) Франции резолюция, полная лжи и клеветы против Азербайджана, является очередной провокацией этой страны против Азербайджана, как и резолюция, принятая некоторое время назад в Сенате.

«Указанная резолюция направлена на нанесение ущерба процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также усилиям по установлению мира и стабильности в регионе.

Данная резолюция, противоречащая нормам и принципам международного права, еще раз ярко демонстрирует предвзятую политическую позицию Франции, которая тем самым не может являться нейтральным и справедливым посредником», - говорится в комментарии МИД Азербайджана.

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