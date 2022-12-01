Решительно отвергаем резолюцию Национальной ассамблеи Франции - МИД Азербайджана (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:26)

БАКУ /Trend/ - Решительно отвергаем резолюцию Национальной ассамблеи Франции, как и другие провокационные шаги, предпринятые Францией, в том числе резолюцию, ранее принятую Сенатом этой страны.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана по поводу резолюции, принятой против Азербайджана Национальной ассамблеей Франции.

"Принятие 30 ноября 2022 года нижней палатой парламента (Национальной ассамблеей) Франции резолюции, полной лжи и клеветы против Азербайджана, является очередной провокацией этой страны против Азербайджана, как и резолюции, принятой некоторое время назад в Сенате. Указанная резолюция направлена на нанесение ущерба процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также усилиям по установлению мира и стабильности в регионе.

Данная резолюция, противоречащая нормам и принципам международного права, еще раз ярко демонстрирует предвзятую политическую позицию Франции, которая тем самым не может являться нейтральным и справедливым посредником.

В частности, следует отметить, что на слушаниях по резолюции представитель правительства Франции фактически поддержал резолюцию, что в очередной раз свидетельствует о том, что за этой резолюцией также стоит правительство этой страны, которое в последнее время открыто выступает с антиазербайджанскими инициативами на различных платформах. Франция под предлогом выполняемой ею на протяжении почти 25-летнего периода посреднической роли не дала оценки агрессии и оккупационной политике Армении и тем самым не стремилась к урегулированию конфликта. Показателем предвзятости Франции является то, что после того, как Азербайджан положил конец оккупации, самостоятельно урегулировав конфликт, против нашей страны стала открыто вестись клеветническая кампания, выдвигаются обвинения.

Решительно отвергаем эту резолюцию, как и другие провокационные шаги, предпринятые Францией, в том числе резолюцию, принятую ранее Сенатом этой страны», - говорится в комментарии МИД Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)