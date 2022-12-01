Глава МИД Азербайджана встретился с чешским коллегой

БАКУ /Trend/ - 1 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским в рамках 29-го заседания Совета министров ОБСЕ в польском городе Лодзь.

Как сообщили Trend в четверг МИД Азербайджана, в ходе встречи было выражено удовлетворение динамичным развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Чехией и отмечено, что существующие отношения носят характер стратегического партнерства.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что существует большой потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами.

Стороны отметили важность продолжения политических консультаций между двумя странами, обменялись мнениями по ряду направлений, в том числе по энергетической безопасности, перспективам развития сотрудничества в экономической и торговой сферах.

Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о постконфликтной ситуации в регионе, шагах Азербайджана в области миростроительства в регионе, восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, а также о минной угрозе в регионе.

Стороны также обсудили вопросы региональной и международной безопасности.

(Перевод: Нубар Кулузаде)