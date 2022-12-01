Создается азербайджано-кыргызский фонд развития

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал закон об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Кыргызской Республики "О создании азербайджано-кыргызского фонда развития".

Как сообщает в четверг Trend, соглашение было подписано 11 октября этого года в городе Бишкек.

Кроме того, глава государства подписал закон об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Кыргызской Республики “О сотрудничестве в области карантина растений”.

Соглашение было подписано 11 октября 2022 года в городе Бишкек.