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Создается азербайджано-кыргызский фонд развития

Политика Материалы 1 декабря 2022 14:12 (UTC +04:00)
Создается азербайджано-кыргызский фонд развития

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал закон об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Кыргызской Республики "О создании азербайджано-кыргызского фонда развития".

Как сообщает в четверг Trend, соглашение было подписано 11 октября этого года в городе Бишкек.

Кроме того, глава государства подписал закон об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Кыргызской Республики “О сотрудничестве в области карантина растений”.

Соглашение было подписано 11 октября 2022 года в городе Бишкек.

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