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Возбуждено уголовное дело по факту нанесения себе ранения военнослужащим ГПС Азербайджана

Политика Материалы 1 декабря 2022 15:54 (UTC +04:00)
Возбуждено уголовное дело по факту нанесения себе ранения военнослужащим ГПС Азербайджана

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - В военную прокуратуру Шамкирского района поступила информация о том, что военнослужащий N-ской воинской части Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана рядовой Нуриев Кянан Хафиз оглу ранил себя выстрелом из огнестрельного оружия.

Об этом Trend сообщили в четверг в Военной прокуратуре Азербайджана.

Было отмечено, что на основании поступившей информации сотрудниками военной прокуратуры Шамкирского района был проведен осмотр места происшествия, в качестве вещественных доказательств изъяты предметы, имеющие отношение к делу. Возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы, проведены другие необходимые следственные действия.

Следствие по делу продолжается.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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