Резолюции Сената и Национальной ассамблеи – это еще одно черное пятно в истории Франции

БАКУ /Trend/ - Резолюции, принятые Сенатом и Национальной ассамблеей Франции, являются предвзятым и аморальным актом. Это еще одно черное пятно и позорная страница в истории Франции, но уже в XXI веке. Азербайджанский народ категорически отвергает эту безнравственную резолюцию Национальной ассамблеи Франции и считает ее политическим лицемерием.

Совет Безопасности ООН, подтверждая уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств региона, принял на своем 3205-м заседании Резолюцию 822 (1993) от 30 апреля 1993 г., требующую немедленного прекращения всех боевых действий в целях установления прочного режима прекращения огня, а также немедленного вывода всех оккупационных сил из Кяльбаджарского района и других оккупированных районов Азербайджана. Совет Безопасности ООН в Резолюции 884 (1993), принятой на 3313-м заседании 12 ноября 1993 года, выражая серьезную озабоченность по поводу "продолжения конфликта в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджанской Республики и вокруг него, напряженности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, которая ставит под угрозу мир и безопасность в регионе", с обеспокоенностью отмечая оккупацию Зангиланского района и города Горадиз в Азербайджане, подтверждая суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, а также нерушимость международных границ и недопустимость применения силы для захвата территории, выражая серьезную озабоченность в связи с перемещением большого числа гражданских лиц и чрезвычайной гуманитарной ситуацией в Зангиланском районе и городе Горадиз и на южной границе Азербайджана, осудил Армению за оккупацию Зангиланского района и города Горадиз, нападения на мирных жителей и обстрелы территории Азербайджанской Республики.

И в этой же резолюции Совет Безопасности ООН, подтвердив свои резолюции 822 (1993) от 30 апреля 1993 года, 853 (1993) от 29 июля 1993 года и 874 (1993) от 14 октября 1993 года, потребовал от Армении вывода оккупационных сил из Зангиланского района и города Горадиз, а также вывода оккупационных сил из других оккупированных районов Азербайджана.

Все резолюции, принятые Советом Безопасности ООН, были поддержаны Францией.

В 1993 году Франция согласилась с тем, что Армения является агрессором и оккупировала территорию Азербайджана, и так и считала до ноября 2020 года. Президент Франции Э.Макрон тоже неоднократно заявлял, что Карабах – это международно признанная неотъемлемая часть Азербайджанской Республики и это признает Франция. Поэтому было бы логично и справедливо, если бы Сенат и Национальная ассамблея Франции приняли резолюцию, критикующую Армению, призывающую ее прекратить агрессию против Азербайджана и подписать мирное соглашение.

У азербайджанского народа есть один простой вопрос. Господа, когда вы лгали всему миру: в 1993 году, когда принимали 4 Резолюции Совета Безопасности ООН, или 15 и 30-го ноября 2022 года? Очнитесь, остановитесь, одумайтесь!

К сожалению, Сенат и Национальная ассамблея приняли полные лжи резолюции. Это - аморально!

Учитывая все вышеизложенное, мы полностью отвергаем принятые Сенатом и Национальной ассамблеей Франции лживые и деструктивные резолюции, посягающие на суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики, и способствующие новой военной агрессии Армении против суверенного, независимого Азербайджана.

Бахтияр Алиев, председатель Комитета по науке и образованию Милли Меджлиса