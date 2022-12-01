Азербайджан гарантирует, что местные этнические армяне будут иметь такие же права и свободы, как и другие граждане страны – глава МИД

БАКУ /Trend/ - Необходимо поощрять и поддерживать активизировавшиеся в последние месяцы диалог и контакты между властями Азербайджана и местными этническими армянами.

Как передает Trend, об этом сказал в четверг министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в своем выступлении на 29-й сессии Совета министров ОБСЕ.

"Азербайджан также полон решимости реинтегрировать своих граждан армянского происхождения, проживающих на постконфликтных территориях, в свое политическое, социальное и экономическое пространство, гарантируя равные со всеми остальными гражданами Азербайджана права и свободы. Конституция Азербайджанской Республики обеспечивает прочную правовую основу в этом отношении. Необходимо поощрять и поддерживать активизировавшиеся в последние месяцы диалог и контакты между властями Азербайджана и местными этническими армянами", - сказал он.