Глава МИД Азербайджана встретился с президентом ПА ОБСЕ (ФОТО)(Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 2 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргаритой Седерфельт в рамках 29-го заседания Совета министров ОБСЕ в польском городе Лодзь.

Об этом в пятницу сообщили Trend в МИД Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал президента ПА ОБСЕ о текущей ситуации в регионе, в том числе о проводимых восстановительных и строительных работах на освобожденных от оккупации территориях, минной угрозе, а также о шагах, предпринимаемых Азербайджаном в направлении нормализации отношений с Арменией.

Он отметил, что, несмотря на провокации Армении и ее политику замедления процессов, Азербайджан продолжит усилия по всем важным направлениям обеспечения мира и стабильности в регионе, включая подписание будущего мирного договора, делимитацию границ, открытие всех коммуникаций и другие вопросы.

Маргарета Седерфельт отметила, что ПА ОБСЕ придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном, а также подчеркнула важность обеспечения мира и безопасности в регионе и выразила готовность ПА ОБСЕ содействовать межпарламентскому диалогу для поддержки мирного процесса.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, интересующим стороны.

(Перевод: Нубар Кулузаде)