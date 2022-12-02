Глава МИД Азербайджана встретился с японским коллегой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 2 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с государственным министром иностранных дел Японии Шунсуке Такеи в рамках 29-го заседания Совета министров ОБСЕ в польском городе Лодзь.

Как сообщили в пятницу Trend в МИД Азербайджана, на встрече было подчеркнуто, что в этом году отмечается 30-летие дипломатических отношений между двумя странами, и несмотря на географическую удаленность друг от друга, между Японией и Азербайджаном на основе взаимного уважения и доверия установлены отношения сотрудничества.

На встрече были отмечены значение механизма политических консультаций, а также важность взаимных визитов, обсуждены перспективы расширения сотрудничества между двумя странами в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, на многосторонних платформах. В частности, речь шла о возможностях сотрудничества по повышению потенциала использования альтернативных источников энергии, инвестирования крупных инвесторов в Алятскую свободную экономическую зону, поощрено участие японских компаний в созидательных процессах на освобожденных от оккупации территориях.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о текущей ситуации в регионе, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, практических шагах, предпринимаемых Азербайджаном по ликвидации последствий почти 30-летней оккупации азербайджанских территорий. Министр также рассказал о существующей минной опасности на наших территориях, серьезных гуманитарных последствиях этого.

Стороны обменялись мнениями о возможном сотрудничестве в рамках членства Японии в Совете Безопасности ООН в 2023 году, а также о глобальных и региональных вопросах.

(Перевод: Нубар Кулузаде)