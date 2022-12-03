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В Баку доставлена группа детей и подростков из Украины (ФОТО)

Политика Материалы 3 декабря 2022 12:32 (UTC +04:00)
В Баку доставлена группа детей и подростков из Украины (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - 30 украинских детей и подростков, пострадавших от войны, доставлены в Азербайджан для прохождения реабилитации.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, дети и подростки, прибывшие в страну при организации Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве, будут размещены в Габалинском детском реабилитационном центре.

В Центре, где украинские дети и подростки будут находиться в течение 15 дней, они получат медицинские, а также социально-психологические реабилитационные услуги. Индивидуальные психологические консультации, групповая терапия, занятия медитацией и йогой, психосоциальные тренинги, а также мастер-классы послужат стабилизации их эмоционального состояния, а также их интеграции в общество.

Кроме того, для украинских детей и подростков будут организованы экскурсии по историческим местам и музеям с целью эффективной организации их культурного досуга.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В Баку доставлена группа детей и подростков из Украины (ФОТО)
В Баку доставлена группа детей и подростков из Украины (ФОТО)
В Баку доставлена группа детей и подростков из Украины (ФОТО)
В Баку доставлена группа детей и подростков из Украины (ФОТО)
В Баку доставлена группа детей и подростков из Украины (ФОТО)
В Баку доставлена группа детей и подростков из Украины (ФОТО)
В Баку доставлена группа детей и подростков из Украины (ФОТО)
В Баку доставлена группа детей и подростков из Украины (ФОТО)
В Баку доставлена группа детей и подростков из Украины (ФОТО)
В Баку доставлена группа детей и подростков из Украины (ФОТО)
В Баку доставлена группа детей и подростков из Украины (ФОТО)
В Баку доставлена группа детей и подростков из Украины (ФОТО)
В Баку доставлена группа детей и подростков из Украины (ФОТО)
В Баку доставлена группа детей и подростков из Украины (ФОТО)
В Баку доставлена группа детей и подростков из Украины (ФОТО)
В Баку доставлена группа детей и подростков из Украины (ФОТО)
В Баку доставлена группа детей и подростков из Украины (ФОТО)
В Баку доставлена группа детей и подростков из Украины (ФОТО)
В Баку доставлена группа детей и подростков из Украины (ФОТО)
В Баку доставлена группа детей и подростков из Украины (ФОТО)
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