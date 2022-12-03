Азербайджан направил специалистов для расследования незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на дороге Ханкенди-Шуша (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:23)

БАКУ /Trend/ - На основании запроса министерства экологии и природных ресурсов министерство обороны Азербайджана обратилось к командованию российских миротворческих сил по вопросу направления на территории их временной дислокации специалистов соответствующих азербайджанских структур для расследования и мониторинга ситуации с незаконной эксплуатацией полезных ископаемых на этих территориях Азербайджана, и связанных с этим экологических последствий.

Об этом сообщили в субботу Trend в министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Около 11:00 3 декабря 2022 года сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, Государственной службы по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана и ЗАО «AzerGold» приблизились к контрольно-пропускному пункту российских миротворческих сил между городами Ханкенди и Шуша для прохода на территорию.

В настоящее время с командованием миротворческих сил обсуждается осуществление деятельности группы экспертов в целях расследования и мониторинга незаконной эксплуатации полезных ископаемых на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворческие силы, и связанных с этим экологических последствий.

Общественность будет проинформирована об итогах переговоров.

(Перевод: Фидан Мустафаева)