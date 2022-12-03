БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана направил ноту Ирану.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал начальник отдела пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос местных СМИ касательно информации о том, что 14 граждан Исламской Республики Иран проникли на территорию Азербайджанской Республики, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, в обход установленных законом пунктов пропуска.

«Любой иностранный визит на территории Азербайджанской Республики должен осуществляться в соответствии с правилами, установленными в рамках национального законодательства Азербайджанской Республики, принципами суверенитета и территориальной целостности. В связи с информацией о незаконном переходе граждан Исламской Республики Иран на наши территории посольству Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике была направлена​​ соответствующая нота с целью уточнения информации. В настоящее время ожидается ответ иранской стороны»,- сказал он.