Джейхун Байрамов о реализации дорожных карт между Азербайджаном и Россией

БАКУ/Trend/ - Наши регулярные контакты, общения и на двусторонней основе, и в рамках международных мероприятий уже стали доброй традицией.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

«Интенсивность переговорного процесса на самых различных треках между Азербайджаном и Россией, начиная с уровня лидеров, на уровне глав правительств, соответствующих министерств и ведомств, глав субъектов РФ являются наиболее наглядной демонстрацией того широкого спектра и интенсивности диалога, который существует между нашими странами. Этот год особенный, юбилейный год. Подводя итоги, оглянувшись на 30 лет, мне кажется, очень хорошая возможность посмотреть, проанализировать, а также наметить планы на будущее. С этой точки зрения важным элементом, мне кажется, также будет обратить внимания на исполнение соответствующих дорожных карт, которые отражают и регулируют и взаимодействия с точки зрения увеличения взаимного торгового оборота, научно-технических связей, гуманитарных связей. Я думаю, что сегодня у нас будет возможность пройтись по всему данному спектр, а также, естественно, важная тематика это - постконфликтная нормализация армяно-азербайджанских отношений, посреднические усилия РФ и исполнение трехсторонних заявлений. Я думаю, что все эти вопросы будет возможность сегодня обсудить», - сказал он.