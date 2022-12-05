Хулуси Акар прибыл с визитом в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В Азербайджан прибыла делегация во главе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

Как сообщает в понедельник Trend, делегацию в Международном аэропорту Гейдар Алиев встретил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

Отметим, что по приглашению министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар и другой руководящий состав Вооруженных сил Турции совершили визит в Азербайджан с целью наблюдения за совместными учениями, проводимыми в нашей стране.

(Перевод: Нубар Кулузаде)