Шаг Баку, который сотрясет Тегеран - детали азербайджано-турецких военных учений (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На фоне агрессивной политики Тегерана против Баку особое внимание привлекают учения вооруженных сил Азербайджана и Турции на границе с Ираном.

Согласно официальной информации, распространенной министерством обороны Азербайджана, в учениях задействованы личный состав различных родов войск азербайджанской армии и ВС Турции, боевая и инженерно-фортификационная техника специального назначения, а также средства военной авиации.

В соответствии со сценарием учений Сухопутные войска, Военно-воздушные силы, силы специального назначения, инженерные войска, подразделения ракетных и артиллерийских войск ВС Азербайджана совместно с военнослужащими ВС Турции выполняют различные учебно-боевые задачи. Основное внимание в ходе совместных учений уделено обеспечению боевой слаженности при взаимодействии войск, совершенствованию управления, обмену опытом и повышению профессионализма личного состава.

На учениях с учетом способов ведения современного боя выполняются различные задачи по применению артиллерии, авиации и других видов войск в военных операциях, по организации слаженности, наведению понтонных мостов через реки, а также высадке десанта в глубину условного противника. Учения охватывают город Баку и территории Астаринского, Джебраильского и Имишлинского районов.

Учитывая стратегическое значение городов и районов, где проводятся совместные азербайджано-турецкие учения, участвующие в них виды войск, можно увидеть намерение официального Баку по жесткому реагированию на военные угрозы Тегерана. Кроме того, особое внимание привлекает ареал учений, которые, наряду с Баку, охватывают также граничащие с Ираном территории Астаринского, Джебраильского и Имишлинского районов. Официальный Баку тем самым направляет режиму мулл месседж о том, что Азербайджан имеет возможность адекватно реагировать на угрозы со всех направлений границы с Ираном. Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что прежде чем использовать риторику угроз против Азербайджана, внешние силы должны учитывать фактор Анкара-Баку в регионе. На международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика» глава государства в очередной раз подчеркнул азербайджано-турецкую дружбу, союзнический уровень отношений стран.

"Если я начну говорить об азербайджано-турецких отношениях, то нам понадобится несколько дней. Наши позиции абсолютно ясны. Мы братья и друзья. Мы - союзники. В прошлом году в Шуше мы оформили достигнутые результаты. Мы официально стали союзниками, подписав Декларацию о союзничестве. Еще раз заявляю, что это было оформлением реальности, потому что на протяжении многих лет Азербайджан и Турция действуют как союзники. Мы высоко ценим этот уровень сотрудничества, партнерства и братства. Я абсолютно уверен, что наше сотрудничество во всех сферах будет только укрепляться, и это важный фактор региональной стабильности. Потому что сотрудничество между Турцией и Азербайджаном и наша совместная деятельность направлены на укрепление стабильности в регионе. Этот фактор должен учитываться всеми. Потому что обе страны объединяют свой потенциал, и вместе мы сильнее, чем порознь. Это очевидно. Потенциал Турции тоже растет. Растет и потенциал Азербайджана. Растет не только экономическая и промышленная, но и военная мощь. Сегодня мир видит, что это фактор номер один для каждой страны. Если у вас нет сильных Вооруженных сил, вам, вероятно, будет очень сложно в тяжелые периоды.

Итак, инвестиции в оборонную инфраструктуру, общие инициативы, совместные военные учения. В течение года мы с Турцией провели более 10 совместных военных учений. Они были организованы как в Турции, так и в Азербайджане. Это важный фактор региональной стабильности и нашей безопасности. Все, кто вынашивает враждебные планы против Азербайджана или Турции, должны знать, что турецкая армия – это не только турецкая армия, но и наша армия, а наша армия – не только наша армия, но и турецкая армия. Те, кто планирует провокации на нашей границе, те, кто пытается запугать нас, никогда не должны забывать об этом", - сказал глава государства.

Через несколько дней после этого выступления мы являемся свидетелями совместного ответа азербайджанской и турецкой армий на политику военных угроз Тегерана против Баку. За всеми мыслями, высказанными главой азербайджанского государства, стоят военная мощь и политическая воля. Крупномасштабные совместные учения показывают, что иранское руководство напрасно угрожает Азербайджану устроенной им анимацией, отображающей нападение на Баку с Каспия. Из этих учений становится еще более очевидным, что перейти Араз не проблема для азербайджанской и турецкой армий, оснащенных современным вооружением.

(Перевод: Нубар Кулузаде)