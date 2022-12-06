Генпрокуратура распространила информацию по "Тертерскому делу"(Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию по т.н. "Тертерскому делу".

Как сообщалось ранее, возвращенные в суд три уголовных дела в отношении 19 лиц, осужденных по обвинению в государственной измене и другим статьям, были пересмотрены Пленумом Верховного суда Азербайджанской Республики в связи с вновь открывшимися обстоятельствами на основании обращения прокуратуры, решения по ним отменены, дела возвращены в соответствующие суды, сообщили во вторник Trend в Генпрокуратуре.

Согласно информации, затем решения по этим делам были отменены соответствующими судами и возвращены прокурору, осуществляющему процессуальное руководство предварительным расследованием. В ходе дополнительного расследования все обстоятельства, связанные с уголовным преследованием, были тщательно, полно и объективно расследованы, и, поскольку вина указанных лиц по обвинению в государственной измене не доказана, процесс проводится на оправдательных основаниях (статья 39.2 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики), в том числе в отношении 10 лиц приняты решения о прекращении уголовного преследования по другим эпизодам (преступления против военной службы и т. д.) и их освобождении с отменой выбранной в их отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

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