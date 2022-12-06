Отсутствие в аптеках некоторых лекарств вызывает беспокойство - Рашад Махмудов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Отсутствие некоторых лекарственных препаратов вызывает беспокойство как у пациентов, так и у врачей.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал депутат Рашад Махмудов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Он отметил, что такая ситуация делает необходимым принятие срочных мер.

"Существуют три основные причины нехватки лекарств, две из которых связаны с внешними факторами. Первый фактор - это проблемы, вызванные пандемией, разрыв производственных цепочек, логистические издержки, второй - российско-украинская война, проблемы с ввозом лекарств из этих стран. Третий важный фактор - регулирование цен. Рост цен на лекарства произошел по причинам, перечисленным выше. С другой стороны, частные компании, импортирующие лекарства, не могут сами поднять цену на них, поэтому возникает проблема касательно их ввоза. Считаю, что есть необходимость в регулировании цен на лекарства”, - добавил депутат.

(Перевод: Нубар Кулузаде)