Распространены новые кадры азербайджано-турецких учений "Братский кулак" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Распространены новые кадры совместных учений "Братский кулак" с участием армий Азербайджана и Турции.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится на официальной странице министерства национальной обороны Турции в Twitter.

Отметим, что учения, проводимые с привлечением личного состава различных видов войск, боевой и специальной инженерно-саперной техники, а также средств военной авиации Азербайджанской Армии и Вооруженных сил Турции, охватывают город Баку и территории Астаринского, Джебраильского и Имишлинского районов.

Согласно сценарию учений, подразделения Сухопутных войск, Военно-воздушных сил, Сил специального назначения, Инженерных войск, Ракетно-артиллерийских войск Азербайджанской Армии совместно с военнослужащими Вооруженных сил Турции выполняют различные учебно-боевые задачи. На учениях с учетом способов ведения современного боя выполняются различные задачи по применению артиллерии, авиации и других видов войск в военных операциях, организации слаженности, наведению понтонных мостов через реки, а также высадке десанта в глубину условного противника.

Основное внимание в ходе совместных учений уделено обеспечению боевой слаженности при взаимодействии войск, совершенствованию управления, обмену опытом и повышению профессионализма личного состава.

(Перевод: Фидан Мустафаева)