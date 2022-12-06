Любая угроза Турции или Азербайджану является угрозой против обеих стран - Хулуси Акар (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Любая угроза Турции или Азербайджану является угрозой против обеих стран.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал сегодня министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Отметим, что министр наблюдал сегодня за ходом совместных азербайджано-турецких военных учений "Братский кулак".

Напомним, что учения, проводимые с привлечением личного состава различных видов войск, боевой и специальной инженерно-саперной техники, а также средств военной авиации Азербайджанской Армии и Вооруженных сил Турции, охватывают город Баку и территории Астаринского, Джебраильского и Имишлинского районов.

Согласно сценарию учений, подразделения Сухопутных войск, Военно-воздушных сил, Сил специального назначения, Инженерных войск, Ракетно-артиллерийских войск Азербайджанской Армии совместно с военнослужащими Вооруженных сил Турции выполняют различные учебно-боевые задачи. На учениях с учетом способов ведения современного боя выполняются различные задачи по применению артиллерии, авиации и других видов войск в военных операциях, организации слаженности, наведению понтонных мостов через реки, а также высадке десанта в глубину условного противника.

Основное внимание в ходе совместных учений уделено обеспечению боевой слаженности при взаимодействии войск, совершенствованию управления, обмену опытом и повышению профессионализма личного состава.

(Перевод: Фидан Мустафаева)