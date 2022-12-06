Закир Гасанов и Хулуси Акар понаблюдали за совместными азербайджано-турецкими учениями (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 6 декабря в рамках совместных азербайджано-турецких учений состоялся «День высокопоставленного наблюдателя».

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и другие официальные лица прибыли на учебный полигон для наблюдения за учениями «Братский кулак».

Было доложено, что в соответствии со сценарием учений Сухопутные войска Азербайджанской Армии, ВВС, Силы специального назначения, инженерные войска, подразделения ракетно-артиллерийских войск во взаимодействии с военнослужащими Вооруженных сил Турции с высоким профессионализмом выполняют различные учебно-боевые задачи.

Генерал-полковник З.Гасанов и делегация, возглавляемая господином Хулуси Акаром, понаблюдали в прямом эфире посредством специально установленных мониторов за выполнением задач на учениях, проводимых на территории Астаринского, Джебраильского и Имишлинского районов.

В заключение, задачи, выполненные по всем направлениям, были проанализированы совместно с командным составом, подключившимся посредством видеосвязи.

Высоко оценив совместные учения, министры обороны дали соответствующие рекомендации по еще более качественной организации учений и повышению профессионализма личного состава.