Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Учения "Братский кулак" показали, что никто не сможет разлучить Азербайджан и Турцию - Эрдоган

Политика Материалы 6 декабря 2022 15:12 (UTC +04:00)
Учения "Братский кулак" показали, что никто не сможет разлучить Азербайджан и Турцию - Эрдоган

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Военные учения "Братский кулак" показали, что никто не сможет разлучить Азербайджан и Турцию.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал в своем обращении к участникам совместных азербайджано-турецких военных учений Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Вы успешно провели эти учения в соответствии с девизом "одна нация, два государства". Вы придали сил друзьям и вселили страх во врагов. Турция и Азербайджан будут продолжать свою солидарность и сотрудничество посредством таких учений, становясь все сильнее и сильнее. Эти учения показали, что мы являемся одним целым. Никто не сможет нас разлучить", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости