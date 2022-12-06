Вместе с Азербайджаном мы можем быть единой армией, единой силой, и когда это необходимо, единым кулаком - Хулуси Акар (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Вместе с Азербайджаном мы можем быть единой армией, единой силой, и когда это необходимо, единым кулаком

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал сегодня министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в рамках совместных азербайджано-турецких военных учений.

Говоря о Великой победе Азербайджана в 44-дневной войне, он сказал, что Азербайджан одержал победу не только над Арменией, но и над несправедливостью, беззаконием, над теми, кто годами не хотел решать проблему, молчал.

"Благодаря этой победе впервые за много лет в регионе расцвели надежды на мир и стабильность", - сказал Акар.

Он также отметил, что лица и международные организации, которые годами демонстрировали пассивность и молчание в то время как происходила агрессия против Азербайджана, сразу после победы Азербайджана начали направлять в регион различные делегации с намерением "защитить Армению".

"Но никто не должен забывать, что Турция всегда рядом с братским Азербайджаном", - сказал Акар.

Он отметил, что каждый должен знать: региону не нужно будущее, построенное на конфликтах, злобе и ненависти.

"Необходимо будущее, построенное на взаимном развитии, уважении к международному праву и дружественных отношениях", - сказал Акар.

(Перевод: Фидан Мустафаева)