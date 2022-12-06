Мы искренне желаем открытия Зангезурского коридора и нормализации отношений между странами - Хулуси Акар (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Мы искренне желаем восстановления железнодорожного и автомобильного сообщения в регионе, в частности открытия Зангезурского коридора, начала экономической деятельности и обеспечения всесторонней нормализации в регионе, включая отношения между Азербайджаном и Арменией, Турцией и Арменией.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал сегодня министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в рамках совместных азербайджано-турецких военных учений.

Он отметил, что Кавказский регион в условиях мира и уверенности в завтрашнем дне будет двигаться в будущее.

"Для формирования этого процветающего будущего, в котором будут обеспечены сотрудничество и солидарность между странами, мы ожидаем внесения вклада и другими акторами в регионе. Турция, как и всегда, находится и будет находиться рядом с Азербайджаном. Наше братство будет вечным", - сказал Акар.

(Перевод: Фидан Мустафаева)