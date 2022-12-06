Внесены изменения в Кодекс об административных проступках Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках.

Согласно закону, в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках вносятся следующие изменения:

- в статье 43.1 после цифр “482.1,” добавляются цифры “482-1,”

- в разделе “Примечание” статьи 479 слова “и 482.2” заменяются словами ", 482.2 и 482-1”,

- добавляется статья 482-1 следующего содержания:

"Статья 482-1. Деятельность по незаконному переводу денег из Азербайджанской Республики в другую страну или из-за рубежа в Азербайджанскую Республику

При деятельности по незаконному переводу денежных средств из Азербайджанской Республики в другую страну или из-за рубежа в Азербайджанскую Республику путем возмещения и другими методами взаиморасчетов, без признаков административного правонарушения, предусмотренного статьями 479 – 482 настоящего Кодекса, если эти деяния совершены в незначительном размере, это предусматривает штраф в размере от 40 до 60 процентов от суммы денежных средств, являющихся непосредственным объектом административного правонарушения”.

Глава государства также подписал указ о применении закона Азербайджанской Республики от 5 ноября 2022 года № 620-VIQD ”О внесении изменений в кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках".

Согласно указу:

Кабинету министров Азербайджанской Республики:

- Поручено в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения о должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы по делам об административных проступках, предусмотренных статьей 482-1 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках.

- Решить иные вопросы, вытекающие из закона Азербайджанской Республики от 5 ноября 2022 года № 620-VIQD ”О внесении изменений в кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках".