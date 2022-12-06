Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах в связи с объявлением города Шуша "Культурной столицей тюркского мира" на 2023 год (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах в связи с объявлением города Шуша "Культурной столицей тюркского мира" на 2023 год.

Как сообщает во вторник Trend, в распоряжении отмечается, что 31 марта 2022 года на внеочередном заседании Постоянного совета министров культуры стран-членов Международной организации тюркской культуры (TÜRKSOY) в турецком городе Бурса культурная столица Азербайджана Шуша была объявлена “Культурной столицей тюркского мира” на 2023 год.

Это решение как проявление особого почтения к Шуше, яркой жемчужине архитектуры и градостроительного искусства с 270-летней историей и имеющей высокую культурно-духовную ценность для азербайджанского народа, станет новым символом единства и солидарности всего тюркского мира и внесет свой вклад в дальнейшее расширение перспектив сотрудничества между тюркскими народами.

Согласно распоряжению, Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено подготовить и реализовать План мероприятий в связи с объявлением города Шуша “Культурной столицей тюркского мира” на 2023 год, а также решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.