В Азербайджане внесены изменения в закон "О борьбе с торговлей людьми" (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О борьбе с торговлей людьми".

Согласно закону, в статью 7.2 закона Азербайджанской Республики "О борьбе с торговлей людьми" добавляются второе и третье предложения следующего содержания:

"Координация деятельности участников национального плана действий осуществляется через рабочую группу, функционирующую на общественных основах при Национальном координаторе. Состав, порядок организации и деятельности рабочей группы определяется соответствующим органом исполнительной власти Азербайджанской Республики.”.