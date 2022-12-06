Внесены изменения в Уголовный кодекс Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Осуществление незаконных денежных переводов из Азербайджанской Республики за рубеж или из-за рубежа в Азербайджанскую Республику путем возмещения и другими способами взаиморасчетов, без признаков контрабанды, на сумму свыше 50 тысяч манатов, но не более 200 тысяч манатов, будет наказываться штрафом в размере 40 процентов от суммы перевода, являющейся непосредственным объектом правонарушения, или ограничением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере 40 процентов от суммы перевода, являющейся непосредственным объектом правонарушения.

Как сообщает во вторник Trend, это нашло отражение в законе «О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики», подписанном Президентом Ильхамом Алиевым.

Совершение тех же действий должностными лицами с использованием своего служебного положения или в крупном размере, то есть на сумму свыше 200 тысяч манатов, но менее 500 тысяч манатов, будет наказываться штрафом в размере от 40 до 60 процентов от суммы перевода, являющейся непосредственным объектом правонарушения, или лишением свободы на срок от 2 до 4 лет со штрафом в размере 40 процентов от суммы перевода, являющейся непосредственным объектом правонарушения, либо лишением свободы на срок до 3 лет.

Совершение вышеуказанных деяний в особо крупном размере, то есть на сумму свыше 500 тысяч манатов, будет наказываться ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет со штрафом в размере от 40 до 60 процентов от суммы перевода, являющейся непосредственным объектом правонарушения, либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Согласно другому изменению, осуществление незаконных денежных переводов из Азербайджанской Республики за рубеж или из-за рубежа в Азербайджанскую Республику путем возмещения и другими способами взаиморасчетов на сумму менее 50 тыс. манатов, будет наказываться штрафом в размере от 40 до 60 процентов от суммы перевода, являющейся непосредственным объектом правонарушения

Согласно указу, предварительное следствие по этим уголовным делам будет проводиться министерством экономики в лице госналоговой службы при минэкономики, где было возбуждено дело, или Службой государственной безопасности Азербайджана.