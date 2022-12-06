Состоялись политконсультации между МИД Азербайджана и Индонезии (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 6 декабря в Джакарте состоялись 3-е двусторонние политические консультации между министерством иностранных дел Азербайджана и министерством иностранных дел Индонезии (Агентство внешнеполитической стратегии МИД) - "3-й Диалог политического планирования".

Об этом во вторник сообщили Trend в МИД Азербайджана.

Согласно информации, с азербайджанской стороны делегацию на консультациях возглавил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, с индонезийской стороны - руководитель Агентства внешнеполитической стратегии МИД, генеральный директор Яян Мульяна.

В ходе политических консультаций были обсуждены текущее состояние связей между странами, перспективы на будущее, вопросы, связанные со сферами политики, экономики, торговли, культуры, образования, консульские и другие вопросы. Также были обсуждены перспективы сотрудничества в рамках ООН, Движения неприсоединения, ОИС, ASEAN/AIPA.

В ходе обсуждений замминистра Эльнур Мамедов сказал, что в 2022 году исполняется 30 лет с установления дипломатических отношений между двумя странами, и за эти годы между Азербайджаном и Индонезией сформировалась повестка сотрудничества в различных сферах как на двусторонней, так и на многосторонней основах, а также подчеркнул наличие большого потенциала для дальнейшего развития отношений двух стран. Он поблагодарил Индонезию за постоянную поддержку Азербайджана, в том числе в период 44-дневной Отечественной войны.

Замминистра подробно проинформировал о новых реалиях, возникших в регионе в постконфликтный период, восстановительных и строительных работах на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, деятельности Азербайджана по продвижению мирной повестки, открытию коммуникаций. Он подчеркнул, что провокации, совершаемые Арменией, создают угрозу обеспечению мира и спокойствия в регионе.

Также стороны обменялись мнениями по другим вопросам региональной и международной безопасности, представляющим взаимный интерес.