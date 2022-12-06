Обнародована повестка очередного заседания парламента Азербайджана (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:32)

БАКУ /Trend/ - Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 9 декабря, сообщает во вторник Trend.

В повестку заседания включены 29 вопросов:

1. Законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год" (третье чтение).

2. Законопроект "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2023 год" (третье чтение).

3. Законопроект "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2023 год" (третье чтение).

4. Законопроект "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2023 год" (третье чтение).

5. Законопроект "О пороге критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2023 год " (третье чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях" (третье чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О социальном страховании" (третье чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственной пошлине" (третье чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О социальных льготах" (третье чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О медицинском страховании" (третье чтение).

15. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О бюджетной системе" (третье чтение).

16. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О безналичных расчетах" (третье чтение).

17. Проект постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о смете расходов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики на 2023 год.

18. Проект постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о смете расходов Счетной палаты Азербайджанской Республики на 2023 год.

19. Проект конституционного закона о внесении изменений в конституционный закон "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики" (третье чтение).

20. Законопроект Азербайджанской Республики "О государственно-частном партнерстве" (третье чтение).

21. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (второе чтение).

22. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О дорожном движении" (второе чтение).

23. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики «10-летие Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (2012-2022) при Президенте Азербайджанской Республики» и медали Азербайджанской Республики «За плодотворное сотрудничество с «ASAN xidmət» (первое чтение).

24. Законопроект о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики и закон Азербайджанской Республики "Об Алятской свободной экономической зоне" (первое чтение).

25. Законопроект о внесении изменений в закон "О телекоммуникациях" (первое чтение).

26. Законопроект о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях (первое чтение).

27. Законопроект о внесении изменений в закон "О лицензиях и разрешениях" (первое чтение).

28. Законопроект о внесении изменений в закон "О телекоммуникациях" (первое чтение).

29. Законопроект о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях (первое чтение).

(Перевод: Фидан Мустафаева)