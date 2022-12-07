Азербайджан присоединился к 65 конвенциям по правам человека - Петр Зих (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан присоединился к 65 конвенциям по правам человека.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал глава бакинского офиса Совета Европы Петр Зих на конференции на тему "Основные гарантии прав человека", организованной Генеральной прокуратурой Азербайджана.

Он поздравил Азербайджан в связи с этим.

Петр Зих отметил, что Совет Европы старается помочь странам в сфере применения документов.

"Я приступил к работе в Азербайджане с сентября, и надеюсь, что наше дальнейшее сотрудничество также будет полезным", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)