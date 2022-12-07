Азербайджан вновь направил группу специалистов на территорию временного пребывания российских миротворцев (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:23)

БАКУ /Trend/ - Мониторинговая группа, состоящая из сотрудников министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики и ЗАО «AzerGold», которая будет расследовать вопрос незаконной эксплуатации природных ресурсов, вновь отправилась на территорию страны, где временно дислоцируются российские миротворческие силы, для проведения экологического мониторинга.

Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на материал Азербайджанского государственного телевидения (AzTV).

Напомним, что Азербайджан ранее направил специалистов для расследования незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на дороге Ханкенди-Шуша.

Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики и ЗАО «AzerGold», перейдя на территорию Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворческие силы, провели переговоры с командованием миротворцев.

В ходе обсуждений вновь были высказаны серьезные опасения и недовольство в связи с незаконной эксплуатацией полезных ископаемых в рамках незаконной экономической деятельности, осуществляемой на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворческие силы, а также возникающими в связи с этим экологическими и другими последствиями. Была подчеркнута важность проведения мониторинга, инвентаризации имущества и экологических исследований на месторождениях, где осуществляется незаконная добыча полезных ископаемых.

(Перевод: Фидан Мустафаева)