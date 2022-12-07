Проделана работа по привлечению армянских военных к ответственности за преступления против азербайджанских пленных - Гейдар Мамедов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В рамках уголовно-процессуального законодательства и в соответствии с требованиями норм международного права проведена значительная работа по привлечению к ответственности за преступления, совершенные армянскими военнослужащими и членами незаконных вооруженных формирований против азербайджанских пленных и заложников.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сегодня заместитель генерального прокурора Гейдар Мамедов на конференции на тему "Основные гарантии прав человека", организованной Генеральной прокуратурой Азербайджана.

Мамедов отметил, что проделана значительная работа для восстановления нарушенных прав наших граждан, вынужденных переселенцев с родных земель, возмещения нанесенного им материального и морального ущерба, а также по оценке в связи с разрушенными армянскими вандалами историко-культурными и религиозными памятниками, подсчету ущерба, нанесенного стране в результате оккупации, привлечению армянских военнослужащих-диверсантов и членов незаконных вооруженных формирований к ответственности за преступления, совершенные против азербайджанских пленных и заложников.

(Перевод: Фидан Мустафаева)