Поддержка терроризма чаще всего осуществляется посредством банковских переводов - Зияфет Аскеров (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Поддержка терроризма чаще всего осуществляется посредством банковских переводов.

Как сообщает в среду Trend, об этом на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, экономической политике, промышленности и предпринимательству, состоявшемся 7 ноября, сказал председатель комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфат Аскеров.

Он отметил, что в стране проводится работа по предотвращению этих преступлений.

"В связи с этим вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс", - сказал Аскеров.

Отметим, что на состоявшемся сегодня совместном заседании комитетов парламента Азербайджана был рассмотрен новый законопроект "О предотвращении финансирования терроризма".

(Перевод: Фидан Мустафаева)