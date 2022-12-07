В Азербайджане будут замораживаться активы распространителей оружия массового поражения (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут замораживаться активы распространителей оружия массового поражения.

Как сообщает в среду Trend, на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, экономической политике, промышленности и предпринимательству, состоявшемся 7 ноября, был вынесен на обсуждение законопроект "О целевых финансовых санкциях", где нашел отражение этот вопрос.

Согласно законопроекту, целевые финансовые санкции носят превентивный характер и предусматривают ряд мер в целях недопущения финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения. Среди этих мер немедленное замораживание активов, запрещение предоставления физическим лицам и учреждениям, подлежащим наложению санкций, активов, экономических ресурсов, финансовых и других сопутствующих услуг.

Также законопроектом определяются активы, на которые налагаются целевые финансовые санкции, к ним относятся - активы физических лиц и учреждений, подлежащих санкциям; активы, находящиеся в прямой или косвенной, единоличной или совместной собственности или под контролем физических и юридических лиц, подлежащих наложению санкций, а также другие активы, приобретенные посредством таких активов; активы физических лиц и учреждений, действующих от имени физических лиц и учреждений или по их поручению, на которые должны быть наложены санкции; активы организаций, находящихся в собственности или в совместной собственности физических и юридических лиц, подлежащих санкциям.

В случае принятия этот закон вступит в силу с 1 февраля 2023 года.

(Перевод: Фидан Мустафаева)