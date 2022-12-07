Глава МИД Азербайджана встретился с директором департамента по "Восточному соседству" Европейской комиссии (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с директором департамента по "Восточному соседству" и институциональному строительству ЕС в Европейской комиссии Лоуренсом Мередитом.

Как сообщили в среду Trend в МИД Азербайджана, на встрече был проведен обмен мнениями по повестке сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в различных сферах, в частности в сферах экономики, энергетики, инвестиций, транспорта и др., а также по региональной ситуации.

Министр Джейхун Байрамов, говоря об одном из основных направлений сотрудничества с ЕС - в области энергетической безопасности, подчеркнул важность подписания Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и ЕС 18 июля 2022 года с точки зрения сотрудничества с целью развития альтернативных источников энергии. Было отмечено, что положительным результатом деятельности по приумножению усилий в области развития транспортных коридоров является увеличение объема грузов, проходящих через Азербайджан. Было отмечено, что Азербайджан придает большое значение продвижению инвестиций, и в частности в области ноу-хау. Была с удовлетворением отмечена заинтересованность ЕС в инвестициях в восстановительно-строительные работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Министр подробно проинформировал о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, а также о провокациях, совершаемых Армении, существующей минной угрозе. В частности, было отмечено, что невыполнение Арменией своих обязательств, вытекающих из трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, является главной угрозой миру, безопасности и развитию в регионе.

Лоуренс Мередит сказал, что подписанный 18 июля 2022 года Меморандум о взаимопонимании имеет важное значение как результат проделанной работы между Азербайджаном и ЕС. Было отмечено, что инициатива и активность при реализации проекта Среднего коридора сделали Азербайджан одним из важных партнеров в сфере транспорта и транзита. Мередит также подчеркнул, что приоритетными для ЕС являются инвестиции в области экономического развития, среднего и малого бизнеса, альтернативной энергетики, транспорта и цифрового развития. Была особо отмечена позиция Азербайджана по поддержке инновации в указанных областях. Он также отметил важность сотрудничества и солидарности для устранения минной угрозы.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Фидан Мустафаева)