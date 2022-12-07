Молдова, Румыния и Болгария работают с Азербайджаном для удовлетворения спроса на газ - Мевлют Чавушоглу (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Молдова, Румыния и Болгария работают с Азербайджаном для удовлетворения спроса на газ.

Как сообщает в средуTrend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

Чавушоглу отметил, что энергетическая и продовольственная безопасность в связи с войной в Украине являются вопросами повестки дня мирового сообщества.

"Мы должны сотрудничать в области энергетики. Потребность в природном газе есть у таких стран, как Румыния, Молдова, Болгария. Вместе с Азербайджаном мы продолжаем работу для удовлетворения этого спроса",- сказал Чавушоглу.

(Перевод: Фидан Мустафаева)