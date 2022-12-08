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Армения разрушила памятники культурного наследия Азербайджана - Али Ахмедов (Дополнено)

Политика Материалы 8 декабря 2022 09:29 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:21)

БАКУ /Trend/ - Армения разрушила памятники культурного наследия Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал сегодня заместитель премьер-министра Али Ахмедов, выступая на международной конференции, посвященной вопросам охраны культурных ценностей и роли конвенций ЮНЕСКО в этом.

Он отметил, что в ходе армянской агрессии были убиты мирные жители, разрушены города и села.

”Азербайджан два года назад освободил свои земли в результате 44-дневной войны и стал свидетелем последствий вандализма, совершенного армянами на азербайджанских землях за период оккупации", - сказал Ахмедов.

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