Армения разрушила памятники культурного наследия Азербайджана - Али Ахмедов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Армения разрушила памятники культурного наследия Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал сегодня заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, выступая на международной конференции, посвященной вопросам охраны культурных ценностей и роли конвенций ЮНЕСКО в этом.

Он отметил, что в ходе армянской агрессии были убиты мирные жители, разрушены города и села Азербайджана.

”Азербайджан два года назад освободил свои земли в результате 44-дневной войны и стал свидетелем последствий вандализма, совершенного армянами на азербайджанских землях за период оккупации. Международное сообщество должно уделять особое внимание вопросу защиты культурных ценностей во время войн, конфликтов. ЮНЕСКО с безразличием отнеслась к вопросам, поднятым Азербайджаном в отношении памятников культурного наследия, разрушенных в период армянской оккупации, и хранит молчание по этому вопросу до сих пор. Если какая-либо структура не справляется со своими обязанностями, то должен быть поднят вопрос об альтернативе", - сказал Ахмедов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)