Министр культуры Азербайджана призвал ЮНЕСКО к выполнению мандата (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - После освобождения своих земель от оккупации Азербайджан неоднократно обращался в ЮНЕСКО.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал сегодня министр культуры Азербайджана Анар Керимов, выступая на международной конференции, посвященной вопросам охраны культурных ценностей и роли конвенций ЮНЕСКО в этом.

Министр отметил, что, несмотря на все обращения, ЮНЕСКО не выполнила свою миссию.

"Неисполнение ЮНЕСКО по политическим мотивам своей технической миссии нанесло серьезный ущерб ее репутации. Мы призываем ЮНЕСКО к выполнению своего мандата", - сказал Керимов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)