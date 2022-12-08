Армения систематически разрушала памятники культурного наследия Азербайджана - Махмуд Мамедгулиев (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:00)

БАКУ /Trend/ - Армения систематически разрушала памятники культурного наследия Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал сегодня заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев, выступая на международной конференции, посвященной вопросам охраны культурных ценностей и роли конвенций ЮНЕСКО в этом.

Он отметил, что в этом году исполняется 30 лет членству Азербайджана в ЮНЕСКО. Азербайджан за эти годы добился ряда достижений в рамках ЮНЕСКО. Страна заинтересована в сотрудничестве с ЮНЕСКО и в процессе постконфликтного восстановления.

"Два года назад мы освободили свои земли от 30-летней армянской оккупации. Армения систематически разрушала, незаконно присваивала наши памятники, культурные ценности. Разрушение мечетей - это культурный геноцид. В начале этого года свою техническую миссию в Азербайджан направила ИСЕСКО.

Мы выступаем за проведение независимой технической миссии как можно скорее. Армения должна воздержаться от вмешательства в этот процесс. Еще раз приглашаю ЮНЕСКО к осуществлению технической миссии",- сказал Махмуд Мамедгулиев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)