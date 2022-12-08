В современном мире вопрос сохранения памятников культуры все больше усложняется - Фуад Нагиев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Туризм является средством представления культурного наследия стран в мире.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал сегодня председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, выступая на международной конференции, посвященной вопросам охраны культурных ценностей и роли конвенций ЮНЕСКО в этом.

По его словам, в современном мире вопрос сохранения памятников культурного наследия все больше усложняется.

Нагиев добавил, что агентство участвует в крупномасштабных восстановительных работах в Карабахе.

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