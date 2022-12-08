В современном мире вопрос сохранения памятников культуры все больше усложняется - Фуад Нагиев (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:10)
БАКУ /Trend/ - Туризм является средством представления культурного наследия стран в мире.
Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал сегодня председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, выступая на международной конференции, посвященной вопросам охраны культурных ценностей и роли конвенций ЮНЕСКО в этом.
По его словам, в современном мире вопрос сохранения памятников культурного наследия все больше усложняется.
Нагиев добавил, что агентство участвует в крупномасштабных восстановительных работах в Карабахе.
Новость обновляется