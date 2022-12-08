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Сохранение культурного наследия Азербайджана - наша общая ответственность - Оджал Огуз (Дополнено)

Политика Материалы 8 декабря 2022 10:51 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - Сохранение культурного наследия Азербайджана - наша общая ответственность.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал сегодня председатель 8-го цикла национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ, председатель Национальной комиссии Турции по делам ЮНЕСКО Оджал Огуз, выступая на международной конференции, посвященной вопросам охраны культурных ценностей и роли конвенций ЮНЕСКО в этом.

"Азербайджан освободил свои земли от армянской оккупации в ходе 44-дневной войны. Вместе мы должны стремиться к восстановлению разрушенного культурного наследия в Карабахе. Эта конференция - призыв к международному сообществу. Считаю, что это принесет свои положительные результаты”, - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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