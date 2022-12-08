Молчание ЮНЕСКО по поводу преступлений Армении должно быть осуждено - Айгюн Аттар

БАКУ /Trend/ - Молчание ЮНЕСКО по поводу преступлений Армении должно быть осуждено.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала сегодня президент Фонда дружбы, сотрудничества и солидарности Азербайджан-Турция Айгюн Аттар, выступая на международной конференции, посвященной вопросам охраны культурных ценностей и роли конвенций ЮНЕСКО в этом.

"Армяне убивали мирных жителей, оккупировав азербайджанские земли, а также уничтожали общечеловеческое культурное наследие на этих землях. Какое решение ЮНЕСКО приняла в отношении Армении, совершавшей преступления все эти 30 лет? Мы должны осудить это. 30 лет не делалось заявлений против Армении и ее покровителей. Азербайджан пережил этот удар вместе с 1 миллионом вынужденных переселенцев. Сейчас государство, народ восстанавливают Карабах. Сколько еще ЮНЕСКО собирается молчать о вандализме, совершенном Арменией? И самое главное, почему она продолжает молчать?"- сказала Аттар.

(Перевод: Нубар Кулузаде)