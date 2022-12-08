В Москве прошла встреча генпрокуроров Азербайджана, России и Армении (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Москве прошла встреча генпрокуроров Азербайджана, России и Армении, передает в четверг Trend со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана.

Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев отметил на встрече важность предоставления карт заминированных территорий для защиты жизни и здоровья людей, а также недопустимость продолжения Арменией минирования азербайджанских территорий.

Также он подчеркнул недопустимость организации незаконных посещений Карабаха, незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана.

Говоря о важности совместной деятельности по поиску пропавших без вести после первой и второй Карабахских войн, генпрокурор подчеркнул необходимость продолжения этого процесса.

В то же время Кямран Алиев отметил полное соблюдение Азербайджаном трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

В рамках встречи были обсуждены реализация подписанных лидерами Азербайджана, России и Армении заявлений и механизмы дальнейшего сотрудничества в правовой сфере.

(Перевод: Нубар Кулузаде)