Совет печати Азербайджана направил обращение посольству Ирана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Совет печати Азербайджана направил обращение посольству Ирана, сообщает в четверг Trend.

"Несколько дней назад в азербайджанских медиа появилась информация о том, что 24 ноября 14 граждан Ирана незаконным путем перешли в Азербайджан, проникнув в район, где проживает армянское население. Затем азербайджанские медиа представили факты, документы, подтверждающие, что эти лица действительно являются гражданами Ирана. В то же время в медиа широко обсуждалось предположение о том, что указанные лица прибыли в Карабах для обучения армянских террористов. Наконец, были озвучены вопросы к посольству Ирана в Азербайджане с требованием дать необходимые разъяснения по этому поводу. На фоне продолжающегося молчания посольства в медиа появилась информация, основанная на фактах о том, что 30 ноября на территорию Азербайджана, где проживают армяне, перешли еще 13 граждан Ирана.

Этот инцидент и продажа оружия Ираном Армении, а также последующая его переправка на территорию Азербайджана через Лачинский коридор незаконным армянским формированиям на сегодняшний день остается одной из главных тем азербайджанских медиа, глубоко волнующих наше общество. В сложившейся ситуации напрашивается вывод, что Иран стремится усилить Армению с военной точки зрения против Азербайджана и обострить ситуацию на освобожденных от оккупации территориях нашей страны.

Несмотря на многочисленные призывы азербайджанских медиа, вызывает глубокое сожаление и беспокойство тот факт, что посольство Ирана в Азербайджане до сих пор хранит молчание, не высказывая никакого мнения по этому поводу. Надеемся, что это обращение, адресованное от имени азербайджанских медиа, не останется без ответа, и посольство выразит официальную позицию по обозначенным серьезным вопросам. В противном случае азербайджанские медиа будут вынуждены признать наличие негативной роли Ирана в известных событиях и строить свою деятельность, основываясь на этих реалиях", - говорится в обращении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)